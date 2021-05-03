رئيس هيئة الأركان يزور قوتي رفحاء وحفر الباطن

كما التقى بقوة الواجب من وزارة الحرس الوطني، التي تشارك ضمن قطاعات المسؤولية. واستمع أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، والإطلاع على سير العمل في جميع الوحدات.
ونقل رئيس هيئة الأركان العامة في كلمة ألقاها أمام الضباط وضباط الصف، من الوحدات المتقدمة المتواجدة بالمنطقة، تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ونوه الرويلي ببسالة القوات العسكرية للدفاع عن الدين والوطن، والمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به، في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم، وفي ختام الجولة شارك معاليه منسوبي الوحدات المتقدمة، بموقع مركز العوجا وجبة الإفطار.
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