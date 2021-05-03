"قازان".. روسيا تبوح بسر تعتبره واشنطن "تهديدا عالميا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد روسيا لإطلاق غواصة جديدة مزودة بأسلحة نووية قادرة على إبادة مدن أمريكية في تحذير مروع للرئيس جو بايدن.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن تدشين الغواصة قازان يأتي في إطار الحملة التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات طويلة لتحديث القوات المسلحة الروسية، وسط توتر شديد بين موسكو والغرب.



وتملك البحرية الروسية في الوقت الحاضر غواصتين من مشروع ياسن- إم إحداهما هي سيفيرودفينسك وثانيتهما هي قازان. ويتوقع أن تحصل على 6 غواصات أخرى من هذا النوع.

وجهزت الغواصة بأنظمة صواريخ كاليبر وأونيكس، ذات القدرة النووية وربما صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وستشمل ترسانتها أيضًا طوربيدات أو إس إيه تي-80 وأنظمة الصواريخ "ستريلا-3إم" و"إيغلا-1إم" و"فيربا.

وتم تصميم الغواصة النووية متعددة الأغراض في عام 2009. وفي عام 2017، اكتمل بناؤها. وبدأت التجارب البحرية في عام 2018.

ومن المتوقع إقامة مراسم تسليم للغواصة في 7 مايو/ أيار. ويأتي الكشف عنها قبل العروض العسكرية الضخمة بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وفقًا لتقارير تاس.

وظل تطوير قازان محاطًا بالسرية وتم تأجيل تسليمه مرارًا وتكرارًا بسبب مشاكل غير محددة.

وكان مدير المخابرات الأمريكية، سكوت بيرييه، قد صنف قازان مؤخرًا باعتبارها تهديدا عالميا لأمريكا عندما تحدث إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

تم تصميم غواصات ياسن- إم لحمل صاروخ تسيركون الروسي الجديد الأسرع من الصوت، بأكثر من 11 ألف كيلومتر في الساعة، والذي أشاد به بوتين ووصفه بأنه "لا مثيل له حقًا"، وقد وُصف بأنه صاروخه المفضل لاستهداف المدن الأمريكية في حالة نشوب صراع نووي.

تستطيع قازان حمل نحو 32 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

وقال مصدر عسكري إن قازان تمكنت بنجاح من إطلاق صاروخ "كاليبر" المجنح وإصابة هدفها من عمق البحر الأبيض شمالي الكرة الأرضية.

وذكر الأسطول الروسي أن الصاروخ أصاب بنجاح هدفه في ميدان "تشيجا" بمقاطعة أرخانغلسك شمال غرب روسيا، على مسافة ألف كم عن مكان الإطلاق.

يأتي الإعلان عن الغواصفة في الوقت الذي أرسلت فيه روسيا الأسبوع الماضي رسالة مفزعة إلى بايدن عندما أطلقت يوم الجمعة صاروخ كروز أسرع من الصوت في البحر الأسود، الذي دخلته السفن الأمريكية.

تم إطلاق الصاروخ في مناورة بالذخيرة الحية مع تصاعد التوتر في أوكرانيا بسبب مخاوف من غزو روسي.