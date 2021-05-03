السعودية | الربيعة يلتقي بسفير المملكة لدى بوركينا فاسو

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري.

وبحثا خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في جمهورية بوركينا فاسو التي بلغت حتى الآن تسعة مشاريع في مجال الأمن الغذائي ومجالات أخرى بقيمة 5 ملايين و274 ألف دولار أمريكي، وسبل تعزيزها.

ونوّه السفير فهد الدوسري بالأداء المهني المميز للمركز وسمعته الدولية الطيبة التي يحظى بها بفضل الله تعالى ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – .