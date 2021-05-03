شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" : 65 ألف قراءة فورية للسلع خلال إبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة السلع الأساسية لضمان توفرها للمستهلك وعدم وجود ممارسات غير سليمة.

حيث أثمرت الجولات عن 65,417 قراءة فورية عبر نظام الرصد الإلكتروني للسلع خلال شهر ابريل والذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك للرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمه تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.

وأكدت "التجارة" متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، والتأكد من تضمين الفواتير كافة البيانات الأساسية، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.