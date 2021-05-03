المرور يضبط متهورًا مارس التفحيط في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح مرور جدة في القبض على شخص متهور مارس التفحيط في أحد الطرق السريعة وكاد يتسبب في العديد من الحوادث المرورية.

وتفاعل المرور بسرعة مع بلاغ قدمه أحد المواطنين بالفيديو عبر تويتر حيث قال معلقًا على المقطع: “هذا الشخص المتهور قام بالتفحيط وكاد أن يتسبب بحادث وكاد أن يتسبب بوفيات ” ليأتي الرد بالقول: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

عقوبة مخالفة التفحيط

وفي وقت سابق أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور في تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.



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