8 خطوات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خلال الرحلات الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- متابعة

يتم اتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات الاحترازية في المطارات مع استعداد الكثير من الدول لفتح حدودها وعودة حركة الطيران مجددًا، وإذا ما تمّ اتباع الإجراءات الصحيحة فحينها تكون الطائرات مكانًا أقلّ خطورة لانتشار العدوى.

ومع اقتراب موعد إمكانية بدء سفر السعوديين إلى خارج السعودية، إليك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب موقع دويتشه فيله.

خطوات للوقاية من كورونا خلال الرحلات الجوية

1- اترك المقعد الأوسط

ترك المقعد الأوسط داخل كل جهة في الطائرة (توجد عادة 3 مقاعد) يساهم في تقليل انتشار العدوى بـ 57%.

2- تشغيل نظام الهواء

عندما يكون هذا النظام مشغَّلا، فخطر انتشار العدوى يقل، إذ يدخل هواء منعش ودافئ إلى المقصورة عبر نظام التكييف، كما أن الهواء الذي يزفره الركاب يتم تنظيفه عبر فلترات منتشرة في المقصورة.

3- ارتداء الأقنعة

لا تزال الدراسات حول الموضوع غير موجودة، لكن الخبراء يرون أن أنظمة التكييف وانتشار الهواء لا يمكنهما وحدهما مواجهة العدوى، وقال ليونارد ماركوس، من مبادرة هارفارد للصحة العامة داخل الطائرات: وجدنا أن دمج أنظمة التكييف يمكنها منع 99% من جزئيات كوفيد-19 الموجودة في الهواء، لكن فقط مع تنظيم الهواء وارتداء الأقنعة.

4- تجنب الحركة على الطائرة

حركة الركاب داخل الطائرة تلعب دورًا كبيرًا، حيث يمكنه التأثير على انتشار الهواء؛ لأن وتيرة تنظيف جزئيات الهواء تحتاج حينها إلى وقت أطول، ما يرفع خطر العدوى.

5- تفادي الأكل والشرب أو تناوله بالتبادل

يشجع الخبراء الركاب على تفادي الأكل والشرب طوال مدة الرحلة، وإن كان ذلك ضروريًا، فيجب أن يكون بسرعة، وأن يحاول الركاب القيام بذلك بشكل متفاوت، أي أنه عندما ينزع أحدهم الكمامة للأكل، ينتظره القريب منه حتى ينتهي.

6- تجنب دورات المياه قدر الإمكان

نزع الكمامة داخل دورات المياه يزيد من خطر انتشار العدوى، وعلى الراكب أن يكون حذرًا للغاية، فهو لا يعلم ما إذا كان الذي سبقه قد نزع الكمامة أم لا، وتشير دراسة حالة حول رحلة من ميلان إلى كوريا الجنوبية إلى أن راكبة أصيبت بالعدوى عندما نزعت الكمامة داخل الحمام، وتبين من التحقيقات أن ستة ركاب كانوا مصابين بالعدوى قبل دخولهم إلى الطائرة.

7- احذر سطح المرحاض والحوض والصنبور

من المهم الإدراك أن سطح المرحاض يمكن أن يحتك به جسد الراكب تمامًا كلمس الصنبور وأسطح أخرى، ومن الممكن لجزئيات الفيروس أن تلمس اليد، وإذا ما لمس الراكب وجهه فهذا يعني احتمالية إصابته.

8- تفادي الزحام بالمطارات

ومن الإجراءات الأخرى التي يُنصح بها تفادي الازدحام داخل المطارات في كل الأماكن، ومعرفة ما إذا كان فحص PCR مطلوبًا خلال الرحلة أم لا.

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