السعودية | شاهد صور الحجر الأسود باستخدام تقنية عالية الوضوح

شكرا لقرائتكم شاهد صور الحجر الأسود باستخدام تقنية عالية الوضوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama)، وهذه التقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

واستغرق تصوير الحجر الأسود بهذه التقنية 7 ساعات وأنتجت 1050 صورة، بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بكسل، واستغرقت مدة المعالجة لهذه الصور أكثر من 50 ساعة عمل.

جزء من قطع الحجر الأسود

ويوجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، وهو مبدأ الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن الأرض مترًا ونصف المتر، وهو أسود اللون مائل إلى الحمرة ذو تجويف أشبه بطاس الشرب.

ويحاط الحجر الأسود بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا، والحجر الأسود من أحجار الجنّة وياقوتها، كان لونه قبل أن ينزل إلى الأرض أبيض مُتلألِئاً، فطمس الله نورَه، وقد ثبت ذلك من حديث النبي - صلّى الله عليه وسلّم - الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الحِجرَ والمقامَ ياقوتتانِ من ياقوتِ الجنةِ، طمس اللهُ نورَهما، ولولا ذلك لأضاءَا ما بينَ المشرقِ والمغربِ".

ويتكون الحجر الأسود من ثماني قطع من الجزء المتبقي منه، في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة، ويتم تطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً.