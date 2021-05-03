شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا ننصح على السفر خارج المملكة إلا في الضرورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصحت استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتورة حوراء البيات، اليوم الاثنين، بعدم السفر خارج المملكة إلا في الضرورة في ظل التحور الذي يحدث في فيروس كورونا المستجد

وقالت الدكتورة حوراء البيات، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أن وزارة الصحة حددت الفئات المسموح لها بالسفر، لافتة إلى أن هناك بعض المبتعثين والمرافقين لهم ومن طلبوا العلاج بالخارج.

وأشارت استشارية الأمراض المعدية، إلى أن هناك بعض الدول وضعت حجرًا صحيًا لمن يصلون إليها ووضعت شروط من بينها الجواز الصحي للمحصنين، كما وضعت المملكة قائمة بالدول الممنوعة من السفر إليها نهائياً إلا بتصريح وبعض الشروط للدول المسموح لها.