شكرا لمتابعة خبر عن رائد فضاء ياباني يلتقط صورة من الفضاء للمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

التقط رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سويشي، صورة من الفضاء للمدينة المنورة والمسجد النبوي، أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

وأظهرت الصورة التي نشرها رائد الفضاء المسجد النبوي الشريف، وحدود المنطقة المركزية حول الحرم النبوي، وطرق المدينة المنورة ومساكنها.

ويذكر أن "سويشي" قد عاد في 24 أبريل الماضي من رحلته ومعه 10 رواد آخرين بعد أن مكثوا 6 أشهر على متن المحطة الدولية للفضاء.