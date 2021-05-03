شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مصمم أزياء بلجيكي يحكي تجربة إقامته في المملكة منذ 10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف كريستوف بوفيز، مصمم أزياء من بلجيكا مقيم في المملكة، منذ عشر سنوات عن تجربة إقامته الفريدة في المملكة و انطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها.

وقال مصمم الأزياء البلجيكي، خلال تقرير تلفزيوني مع قناة "SBC": "قبل قدومي إلى السعودية كنت أعرف الكثير بالفعل عن الثقافة لأنني شغوف بالثقافة العربية بشكل عام منذ سنوات".

وأضاف بوفيز: "لدي في المنزل حوالي 120 كتاب حول الثقافة العربية.. بالطبع سمعت الكثير عن البلد وقد زرتها لعدة أيام ولكن أسلوب الحياة الحقيقي لم أكن أعرف ما أتوقعه بالتحديد، ولكن هذا أيضًا ما يثير اهتمامي لأنني أحب مثل هذه التجارب والمغامرات ".