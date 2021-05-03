شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي" إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ"، حيث أستقل الرسول أعمار أمته، فسأل ربه أن يعطي أمته ما يعوض هذا النقص فمن الله علينا بهذه الليلة المباركة.

وأضاف الشيخ المنيع أن ليلة القدر خيرًا من الف سنة وهذا يعني انها خيرًا من عمل صالح في ألف سنة.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل العشر الأواخر من شهر رمضان اجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله.

وتابع : كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين لاغتنام هذه الفرصة في الثلث الأخير من هذا الشهر الفضيل، والإكثار من الصلوات والذكر وصلة الأرحام، والدعاء.