شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بائعة الخضار المتنمر عليها بالدمام تتحدث عن وضعها المعيشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قالت صاحبة فيديو "بائعة الخضار" وتُدعى "أم زياد" أن ‏المعلومات التي ذكرها مصور الفيديو الذي تهجم عليها أمام ‏بسطتها‎ ‎لبيع الخضراوات في الدمام، مغلوطة.‏

وأضافت أن الرجل الذي صورها كان يشاهدها دوما في الحي، مبينة أنها ‏استغربت عند اقترابه منها وقيامه بالتحقيق معها، مؤكدة أنها لا تحتاج التعاطف ‏من أحد، وأن عملها واجتهادها هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسها.، بحسب العربية .

وتابعت أنها تبيع البصل والبطاطس والخضراوات منذ 3 ‏سنوات، متنقلةً بين الأحياء لجمع ما تيسر من الأموال، لافتة إلى ‏أن لديها 9 من الأبناء يسكنون ‏في منزل واحد.‏

وطالبت أم زياد السلطات المعنية بتوفير مكان مناسب لها لبيع ‏بضاعتها بعيدًا عن أشعة الشمس، مؤكدة أنها لا ترغب في إيذاء أحد أو قطع رزقه‎.‎

وكان الشخص قد ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات يتنمر فيه على المرأة أثناء بيعها الخضار في الشارع، الأمر الذي أثار موجة غضب ومطالبات بالتحقيق معه، حيث قامت النيابة العامة باستدعائه للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه‎.‎