شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث يستمر التوقع بهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، بينما البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر ونصف.

وأوضح المركز، أن حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، بينما الخليج العربي؛ الرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج: نصف المتر الى متر ونصف، فيما حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.