شكرا لمتابعة خبر عن "الحذيفي" وابنه يؤمان المصلين في تهجد الحرم النبوي في مصادفة تحدث لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

يؤم الشيخ علي الحذيفي؛ وابنه أحمد بن علي الحذيفي، المصلين الليلة في صلاة التهجد بالحرم النبوي، في مصادفة تحدث للمرة الأولى في الحرمين الشريفين.

كانت رئاسة الحرمين قررت عودة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي؛ وإسناد التسليمة الأولى له في جميع الليالي إثر غياب جاوز 4 سنوات عن صلاتَي التراويح والتهجد، فيما يستمر في إمامة الفروض، وتحديداً صلاة المغرب التي ظلت من نصيبه طوال الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي الأب "علي الحذيفي"؛ بابنه الدكتور "أحمد"؛ في رمضان هذا العام، في صلاة تهجد ليالي 22 و25 و28 يرافقهما الدكتور خالد بن سليمان المهنا.