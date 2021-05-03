القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط (3) جرافات و(4) شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والأفغانية واليمنية والهندية والسورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
Source akhbaar24
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