نائب أمير منطقة جازان يكرم الطالبة ” دلع مدخلي “

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، الطالبة دلع بنت جابر مدخلي مؤلفة كتاب “مدى التأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة.. ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها”، الحاصل على إجازة من وزارة الإعلام، الذي قامت بتأليفه بمساعدة من والدها.
وتسلم خلال الاستقبال ، نسخة من الكتاب، وكرم المؤلفة الصغيرة مثنيا سموه ، على إنتاجها الذي عده نموذجاً مشرفاً ويقتدى به من الطلاب والطالبات، داعياً للمزيد من الإبداعات على المستويات العلمية والثقافية كافة، والسعي لتنشيط حركة التأليف والكتابة.
Source almnatiq
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