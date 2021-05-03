تقرير / مركز الملك سلمان الاجتماعي. نقلة نوعية في مفهوم الخدمة الاجتماعية

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الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

إعداد / خالد الدايل

يعد مركز الملك سلمان الاجتماعي أحد الهيئات غير الربحية في المملكة، وجاء إنشاؤه كفكرة رائدة ليعبر عن نقلة نوعية في مفهوم الخدمة الاجتماعية من خلال الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز لأعضائه ومرتاديه.

ويقدم المركز العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية لأفراد المجتمع ، كما يقدم خدمات متفردة تحت مظلة خيرية خدمية ضمن مناخ اجتماعي وترفيهي وصحي وتثقيفي وتوعوي، وذلك استجابة لمقتضيات التطور المتسارع للمجتمع السعودي وتلبية لحاجات الأفراد والأسر السعودية لأوسع قاعدة اجتماعية ممكنة.

ومن أهم الأنشطة التي يقدمها المركز: رعاية فئة الكبار وخدمتهم بأساليب عملية وعلمية حديثة، وتوفير خدمات وأنشطة اجتماعية وثقافية وصحية ورياضية وخيرية، ومساندة الأسر في رعاية كبارها واستثمار أوقات الفراغ لديهم، والمحافظة على التواصل بين كبار السن ومحيطهم الأسري والاجتماعي، وتمكين أفراد المجتمع من اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة وتنمية القدرة على التأقلم مع متغيرات المجتمع وإيقاع العصر.

ويعمل مركز الملك سلمان الاجتماعي ضمن أهداف خطته الاستراتيجية التي صممت لمواكبة توجهات الدولة ـ أيدها الله ـ ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى اهتمامها بالشراكات الاستراتيجية، وتضمينها لمفهوم التكامل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني للتنمية المجتمعية الواعدة ذات القيمة المضافة، حيث تشكل تلك الشراكات أحد مناشط التمكين المجتمعي التي أخذها المركز على عاتقه من خلال الاستثمار الاجتماعي والاستثمار المعرفي، باعتباره منصة اجتماعية تكاملية، إلى جانب تبنيه لبرامج جودة الحياة التي استفاد منها ما يربو على 1.5 مليون مستفيد ومستفيدة على مدى عقدين ونصف العقد من الزمان.

ويعد مركز الملك سلمان الاجتماعي من أحد أقدم المراكز في المملكة التي بدأت بتفعيل برامج جودة الحياة للارتقاء بمستوى نمط حياة الأسرة وهي: البرامج الثقافية والاجتماعية؛ ويشمل تنظيم البرامج والمسابقات الثقافية العامة والمحاضرات العلمية وإقامة الندوات واللقاءات المفتوحة والأيام العالمية، وقسم الرعاية الصحية الهادف إلى النهوض بالوعي الصحي عند جميع فئات المجتمع للحد والتوعية من بعض الأمراض المنتشرة في المجتمع بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات المختصة كوزارة الصحة، بالإضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والتغذية والتحاليل الطبية والتوجيه والإرشاد النفسي وعيادات الطبيب الزائر، وقسم الأنشطة الرياضية.

كما يشمل برامج جودة الحياة برنامج ” سمي ” الذي تم تصميمه بعناية لكبيرات السن من أجل تلبية احتياجات هذه الفئة الكريمة بأفضل شكل، ولأن المركز يستضيف شريحة كبيرة من الكبيرات ولتحقيق النفع الأشمل لهن ؛ سعى المركز إلى تقديم خدمات شمولية متكاملة في مختلف الجوانب لتحقيق النفع في بيئة اجتماعية وجو أسري جنبًا إلى جنب مع تعزيز التواصل الاجتماعي وربط الأجيال لتعزيز الروابط الأسرية وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي وثقافتنا العربية ضمن عدة مسارات (المسار التطويري، والمسار الاجتماعي، ومسار التحفيز الصحي).

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17:00ت م

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Source spa.gov

