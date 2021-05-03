الأهلي يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

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أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، اعتماد القائمتين النهائية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الجمعية العمومية بعد رفض الطعون المقدمة.
وجاءت القائمة الأولى على النحو التالي:
زياد بن يوسف اليوسف مرشح للرئاسة، ومعه 6 أعضاء مرشحون للعضوية وهم فهر بن حسن محمد طيب، سليمان الجميعي، ماوية بنت عبدالكريم خفاجي، رأفت بن عبد الرحمن سمان، محمد بن أديب قطب، خالد بن أحمد الغامدي”.
وجاءت القائمة الثانية على النحو التالي:
ماجد النفيعي مرشح للرئاسة ومعه 4 مرشحين كأعضاء وهم بندر بن علي الدعجاني، محمد بن أحمد الديني، مازن ضيف الله، رائد بن محفوظ آل زومة.
Source akhbaar24
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