للأسر “الأشد احتياجًا”.. “جود الإسكان” توفر 200 مسكن خلال 20 يومًا

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أعلنت “منصة جود الإسكان” توفير 200 مسكن لـ 200 أسرة من فئة “الأشد حاجة”، خلال 20 يوما منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بدعم من جهات وشخصيات عدة ساهمت ضمن الحملة التي أطلقتها المنصة في الشهر الكريم “جود بلا حدود”.

وتجاوز إجمالي المبالغ المقدمة للعطاء الإسكاني حتى الآن أكثر من 450 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 25 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، منها 200 أسرة حصلت على منازل منذ بداية شهر رمضان.

ونتج عن شراكة ثلاثة قطاعات رئيسية “القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي” إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة.

وتعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تهدف إلى إشراك المجتمع، أفراداً كانوا أو منظمات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

Source akhbaar24

