بالأرقام.. الرياض و4 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 332 حالة شفاء، من إجمالي 1038 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 115 حالة تعاف في جدة، و61 في مكة المكرمة، و45 في الهفوف، و37 في الطائف، و25 في تبوك، و24 في الدمام، و23 في المدينة المنورة، و20 في الخبر، و17 في المبرز، و15 في كل من: حائل وبريدة وينبع والليث، و12 في عرعر، و11 في كل من: أبها والظهران والقنفذة والنعيرية.

وتسجيل 10 حالات تعاف في كل من: خميس مشيط وبلجرشي، و9 في كل من: نجران وبيشة، و8 في كل من: سكاكا ورماح، و7 في كل من: بقيق والخرج، و6 في كل من: الزلفي وحوطة بني تميم والجفر، و5 في كل من: أبو عريش والدوادمي وعنيزة والجبيل والخفجي ووادي الدواسر والقريع.

كما تم تسجيل 4 حالات تعاف في كل من: العارضة والخرمة وضرما ووادي الفرع وقرية العليا، و3 في كل من: خليص والقوارة والدرب وعفيف ومليجة ورياض الخبراء وصبيا وأملج وحفر الباطن وأضم.

إلى ذلك، تم تسجيل حالتي تعاف في كل من: الحرجة والعيدابي وحوطة سدير والمجمعة والدلم والقريات والبجادية وظهران الجنوب وبدر وطبرجل ودومة الجندل والقويعية وراس تنورة.

كما تم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الأسياح وبطحاء والموسم والطوال وثول والشنان وأحد رفيدة والقطيف والقحمة ورنية والقيصومة والبدائع وصفوى والمويه وخيبر وتربة وضبا ورفحا والسليل والمزاحمية وشقراء والبكيرية والعيص والدرعية ورجال المع والفرشة.

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