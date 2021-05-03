الصحة: ارتفاع طفيف في عدد حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1359 حالة، مقارنة مع أمس الأحد، حيث تم تسجيل 1351 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد تراجعًا؛ حيث تم تسجيل 9607 حالات، مقارنة مع أمس الأحد، حيث تم تسجيل 9705 حالات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و 1038 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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