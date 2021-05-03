سفارة المملكة في الفلبين: «مانيلا» لا تسمح بدخول السياح في الوقت الحالي

أوضحت سفارة السعودية في الفلبين، تعليقًا على قرار وزارة الداخلية بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بدءا من 5 شوال المقبل، بأن دولة الفلبين لا تستقبل أي سائحين خلال الفترة الحالية.

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنه إشارة إلى القرار الصادر من وزارة الداخلية بشأن رفع تعليق السفر إلى الخارج، تود السفارة إفادة المواطنين الكرام، بأن جمهورية الفلبين لا تسمح باستقبال الاجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي بسبب البروتوكول الصحي المتبع لمكافحة جائحة.

وأشارت السفارة السعودية في مانيلا، إلى أنه في حال وجود تحديث، ستتم الافادة في حينها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة (1:00) من صباح يوم الاثنين الموافق 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.

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