فلكية جدة: مثلث سماوي لقمر رمضان والمشترى وزحل.. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن قمر شهر رمضان المبارك يصل للحظة التربيع الأخير اليوم الإثنين، عند الساعة (10:50) مساءً، وبذلك يكون قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن القمر سيشرق ما بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي وسيكون ظاهريًا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما كوكب المشتري البراق، وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي مشاهده بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأضاف أن القمر سوف يصل إلى أعلى نقطة بقبة السماء بالتزامن مع شروق شمس يوم الثلاثاء، مع خلفية السماء الزرقا وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب بعد الظهر.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أن فترة التربيع الأخير؛ حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه خلال بضعة أيام قادمة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوقوعه في الاقتران لشهر شوال 1442هـ.

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