الرياض تواصل صدارة إصابات كورونا بتسجيل 386 حالة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 386 إصابة، من إجمالي 953 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 244 حالة، والشرقية 117 حالة، والمدينة المنورة 45 حالة، وعسير 40 حالة، والقصيم 30 حالة، وجازان 28 حالة، وحائل 23 حالة، وتبوك 18 حالة، والحدود الشمالية والباحة 7 حالات لكل منها، والجوف 5 حالات، ونجران 3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1038 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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