مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين في سيول حضرموت

لقي 4 أشخاص حتفهم، مساء أمس الأحد، غرقًا في السيول التي اجتاحت محافظة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن أمطارا غزيرة هطلت على مديرية تريم بشرق حضرموت، أدت إلى فيضانات تسببت بانهيار أكثر من 3 منازل بصورة كاملة، وغرق 4 أشخاص على الأقل، وفقدان آخرين، وفقًا لسبوتنيك.

وأضاف أن عشرات المنازل تضررت جراء السيول، التي عزلت عددًا من مناطقها، وحاصرت آلاف السكان، بعد أن غمرت المياه الطرق وجرفت العديد من السيارات.

وأشار إلى تنفيذ مروحية تابعة للجيش اليمني عمليات إجلاء للأهالي المحاصرين ونقلهم إلى مدرسة، بعد تضرر منازلهم، مؤكدا استمرار جهود الإنقاذ.

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