الصحة: 953 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1038 ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 420301 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 403702 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6992 حالة.

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