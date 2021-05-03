أكاديمية هدف: تخريج 100 قيادي وقيادية ينتمون إلى 73 منشأة خاصة

رعى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، حفل تخريج الدفعة السابعة من أكاديمية هدف للقيادة، والتي تضم 100 قيادي وقيادية سعودية، ينتمون لـ 73 منشأة في القطاع الخاص.

وقال مدير عام (هدف) إن مسيرة الخريجين البالغ عددهم 100 قيادي وقيادية منهم 71 شابا و29 شابة، ينتمون لـ 73 منشأة في القطاع الخاص حظيت بمراحل خاضوا خلالها تجارب وأساسيات القيادة وروح الفريق الواحد.

وأشار الجعويني، إلى أن برنامج أكاديمية (هدف) للقيادة يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في تأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية، لرفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي، مثمنا مبادرة المنشآت بترشيحها لمنسوبيها للالتحاق في الأكاديمية والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات، ومن المحتويات التعليمية للبرنامج التدريبي.

وأوضح أن إجمالي من تخرجوا من الأكاديمية حتى الآن، بلغ 945 خريجًا وخريجة منهم 696 شابا و249 وشابة.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات، الدكتور فهد الشهراني: إنه على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا، إلا أنها لم تضعف همة المتدربين والمتدربات بل زادهم ذلك إصرارًا على تخطي الصعاب والتحديات طيلة فترة البرنامج.

وبين، أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

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