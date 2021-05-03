«الحصيني»: رمضان سيكون كاملًا وعيد الفطر 13 مايو وفقًا للحسابات الفلكية

أفاد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، بأن الحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون كاملًا والخميس 13مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ما يردها حول ترائي الهلال.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون كاملا والخميس1442/10/1هـ 13مايو أول أيام #عيد_الفطر والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب مايردها حول ترائي الهلال» .

وكان المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري قد توقع أيضًا أن يكون الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر، مشيرًا إلى أنّ هلال شوال سيمكث بعد غروب شمس الأربعاء نحو ٣٥ دقيقة ورؤيته سهلة في مواقع الرصد بإذن الله.

وقال الصخري في تغريدة تضمنت نقاطًا فلكية حول هلال شوال وعيد الفطر عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يغرب جرم القمر قبل الشمس مغرب الثلاثاء ٢٩ رمضان /١١ مايو وعليه سيتم رمضان ٣٠ يومًا بإذن الله".

وأضاف أن عيد الفطر سيكون بإذن الله الخميس الموافق ١٣ مايو٢٠٢١. مشيرًا إلى أن «هلال شوال سيمكث بعد غروب شمس الأربعاء نحو ٣٥ دقيقة ورؤيته سهلة في مواقع الرصد بإذن الله».

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