القبض على مواطن لعبثه بأجهزة ساهر

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.



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