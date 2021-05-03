السعودية | “الصحة” تسجل 13 وفاة و953 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) 953 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 420301 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6992 حالة وفاة.

وأفادت بأنه تم تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى403702 حالة، لافتة إلى أن هناك 9607 حالة نشطة حالياً، من بينها 1359 حالة حرجة.