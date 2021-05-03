شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف : استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية تعكس تحديها السافر للعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية لطائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه جنوب المملكة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي , تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.