 25.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن تسجيل الميزان التجاري السعودي لفائض قدره 25.4 مليار ريال خلال شهر فبراير.

وبلغ الفائض المسجل خلال (فبراير) الماضي يعد الأكبر في 13 شهراً، أي منذ كانون الثاني (يناير) من 2020 البالغ 43.3 مليار ريال.

تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا

ويأتي تسجيل الفائض مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.

ارتفاع صادرات السلع في فبراير

وارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر (فبراير) الماضي بنسبة 3 في المائة، لتبلغ 65.8 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، رغم انخفاض الصادرات البترولية.

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