اخبار السعوديه

فرق الالتزام بصحة الجوف تنفذ 2000 جولة وترصد 262 مخالفة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم فرق الالتزام بصحة الجوف تنفذ 2000 جولة وترصد 262 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

فرق الالتزام بصحة الجوف تنفذ 2000 جولة وترصد 262 مخالفة

متابعات الخليج 365 - الجوف

نفذت فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، 2000 جولة رقابية على القطاع الخاص بالمنطقة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد, وسجلت 262 مخالفة, وذلك خلال الربع الأول من العام 2021 م .

791 جولة على المجمعات الطبية

وأوضحت صحة الجوف أن أنه تم تنفيذ 791 جولة على المجمعات الطبية, وتسجيل 46 مخالفة, كم تم تنفيذ 1208 جولة على الصيدليات وتم تسجيل 69 مخالفة, بينما بلغ عدد مخالفات الأفراد 147 مخالفًا.

التأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد, من الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي, وعدم التجمعات, وبينت صحة الجوف أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملحوظات.


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا