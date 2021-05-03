تفويج 3 ملايين معتمر ومُصلٍّ في العشرين الأولى من رمضان

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شكرا لقرائتكم تفويج 3 ملايين معتمر ومُصلٍّ في العشرين الأولى من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تفويج 3 ملايين معتمر ومُصلٍّ في العشرين الأولى من رمضان
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك شهدت تفويج 3 ملايين معتمر ومصل.
وأوضحت شؤون الحرمين، أن ما تم تفويجه منذ عودة تأدية المناسك في أكتوبر 2020 وحتى أمس (الأحد) بلغ قرابة 18 مليون مصل ومعتمر، شملت 5.5 مليون معتمر و12.4 مليون مصل.
الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، أوضحت الإدارة العامة للمشاريع أنه تم تركيب 13 عمودًا بالساحة الشرقية ضمن نظام ضوئي متكامل لرفع مستوى الإنارة وتحسينها.
وأشارت إلى أن هذه الأعمدة تعتبر المرحلة الأولى من تحديث الأنظمة الضوئية المرشدة للطاقة وفق أفضل المعايير المعتمدة بهذا المجال، ضمن مشروعات التحديث والتطوير لأصول ومرافق المسجد الحرام.
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