العدل: 3 مليارات ريال قيمة صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري منذ فبراير 2020 وحتى اليوم، بلغ أكثر من 65 ألف مستفيد، فيما بلغت قيمة الصفقات نحو ثلاثة مليارات ريال.

خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

وأضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز Najiz.sa، مكنت المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

شروط وأحكام الخدمة

وبينت “العدل”، أن شروط وأحكام الخدمة تتمثل في تعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، كما يتم إلغاء العملية إلكترونيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام.

وتوسعت الوزارة في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مؤخرًا، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

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