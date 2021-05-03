شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة الاعتماد على جواز سفر كورونا خلال هذا الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف شريف فتحي عطية الأمين العام للمنطقة العربية للسياحة، حقيقة الاعتماد على جواز سفر كورونا كجزء من ضوابط السفر خلال هذا الصيف.

وقال فتحي خلال حديثه لقناة " العربية " إن 32% من المقاصد السياحسة حول العالم مغلقة بسبب الجائحة.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يبحث إصدار تطبيق لمساعدة المسافرين حيث يوضح متطلبات السفر في الدول المختلفة والتواصل مع معامل التحاليل والتطعيم.

وأكد على أن جواز سفر كوفيد 19 ليس جواز سفر حقيقي وإنما تطبيق يحمل معلومات.