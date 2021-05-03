شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "أم منيرة" والدة لـ 10 فتيات تتحدث عن برهن بعد وفاة زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدثت مواطنة تدعى " أم منيرة " عن بر بناتها بها بعد وفاة زوجها , حيث أن إحدى بناتها تصطحبها يوميا للمسجد لأداء صلاة التراويح .

وقالت أم منيرة" لدي عشر بنات ، كلهن متدينات وذو أخلاق عالية ويحرصن على طاعتي ويعملن على خدمتي " ، مشيرة إلى أن ' أحدهن تصطحبني إلى المسجد كي أصلي التراويح .

وأضافت أن " أثناء توجهن إلى المسجد ،تحرص ابنتها منيرة على قيادة المركبة ", كما أنها تقوم بإعطائي راتبها.

وعلقت ابنتها منيرة قائلة "في ثالث يوم رمضان تفاجئت أن والدتي لن تصلي التراويح حيث أنها حريصة منذ عشرين عاما على التوجه للمسجد مع والدي للصلاة ، فعرضت عليها الصلاة في المسجد ووجدت منها حماس كبير ، فقومت باصطحابها يوميا إلى المسجد"

وعبرت منيرة عن سعادتها حين تساعد والدتها وتحاول اسعادها بشتى الكرق، مشيرة إلى أن والدتها نموذج للعطاء .