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بالفيديو.. «المطلق» يوضح حكم الصلوات الفائتة أثناء التنويم بالعناية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، حكم الصلوات الفائتة أثناء التنويم بالعناية المركزة.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة ""، أن الصلوات الفائتة إن كان عقله غائب بسبب المرض ليس عليه شيء.

وأشار "المطلق" إلى أنه إذا كان الأطباء هم من ينومونه فإنه يقضي الصلوات الفائتة، كما يجوز التيمم في حالة عدم الاستطاعة القيام للوضوء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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