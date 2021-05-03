شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق» يوضح حكم الصلوات الفائتة أثناء التنويم بالعناية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، حكم الصلوات الفائتة أثناء التنويم بالعناية المركزة.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أن الصلوات الفائتة إن كان عقله غائب بسبب المرض ليس عليه شيء.

وأشار "المطلق" إلى أنه إذا كان الأطباء هم من ينومونه فإنه يقضي الصلوات الفائتة، كما يجوز التيمم في حالة عدم الاستطاعة القيام للوضوء.