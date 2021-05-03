أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، تشمل محافظات الدائر ، و الريث ، و فيفا ، و هروب.
وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
Source almnatiq
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