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ضبطت الإدارة العامة للمرور اليوم (الإثنين) قائد ‏مركبة كان يسير بشكل متهور ويمارس التفحيط على أحد الطرق بجدة.‏ وأشارت الإدارة العامة إلى أنه تمت إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق ‏العقوبات المقررة بالنظام. وكانت الإدارة قد تفاعلت مع شكوى أحد المواطنين رصد ‏من خلال مقطع فيديو تهور قائد مركبة وقيامه بالتفحيط على أحد طرق جدة، وتشكيله خطرا على سلامة مرتادي الطريق.‏ Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر ‏ قائد مركبة يمارس التفحيط بجدة.. والمرور يضبطه (فيديو)‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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