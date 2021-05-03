‏”زايد للكتاب” تُعرب عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني ” يورغن هابرماس” عن ‏قبوله الجائزة

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أعربت اللجنة المشرفة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسفها ‏لتراجع الفيلسوف الألماني، يورغن هابرماس عن قبوله المسبق ‏للجائزة، مؤكدة احترام قراره. ‏

وأوضحت أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تجسد قيم التسامح ‏والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء ‏هذه الرسالة‎.‎

وكانت جائزة الشيخ زايد قد أعلنت فوز الفيلسوف الألمانى “‏يورغن هابرماس” بجائزة “شخصية العام الثقافية”، تقديرًا ‏لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن، في ‏مجالات فلسفية مختلفة.‏

وتبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب سبعة ‏ملايين درهم إماراتي، توزع على نحو، 750 ألف درهم لكل فائز ‏في كل فرع من فروع الجائزة الثمانية.‏

ويتم منح جائزة قدرها مليون درهم إماراتي عن الفائز ‏بفرع شخصية العام الثقافية، بالإضافة لميدالية ذهبية تحمل ‏شعار الجائزة المعتمد وشهادة تقديرية لكل الفائزين بفروع ‏الجائزة التسعة.‏

يشار إلى أن فروع الجائزة الثمانية الأخرى تشمل: الآداب، والفنون ‏والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، والثقافة العربية في ‏اللغات الأخرى، والنشر والنقليات الثقافية، والتنمية وبناء ‏الدولة، والترجمة، وأدب الطفل.

Source akhbaar24

