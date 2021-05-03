‏”زايد للكتاب” تُعرب عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني ” يورغن هابرماس” عن ‏قبوله الجائزة

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أعربت اللجنة المشرفة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني، يورغن هابرماس عن قبوله المسبق للجائزة، مؤكدة احترام قراره.
وأوضحت أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تجسد قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء هذه الرسالة.
وكانت جائزة الشيخ زايد قد أعلنت فوز الفيلسوف الألمانى “يورغن هابرماس” بجائزة “شخصية العام الثقافية”، تقديرًا لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن، في مجالات فلسفية مختلفة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب سبعة ملايين درهم إماراتي، توزع على نحو، 750 ألف درهم لكل فائز في كل فرع من فروع الجائزة الثمانية.
ويتم منح جائزة قدرها مليون درهم إماراتي عن الفائز بفرع شخصية العام الثقافية، بالإضافة لميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة المعتمد وشهادة تقديرية لكل الفائزين بفروع الجائزة التسعة.
يشار إلى أن فروع الجائزة الثمانية الأخرى تشمل: الآداب، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، والنشر والنقليات الثقافية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، وأدب الطفل.
Source akhbaar24
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