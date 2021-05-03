“تيليجرام” يعتزم إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية

︎

.



أعلن مؤسس تطبيق المكالمات الصوتية والفيديو “تيليجرام” “بافيل دوروف”، أنه سيتم دعم مكالمات الفيديو الجماعية في التطبيق خلال مايو الجاري.

وأكد “بافيل دوروف” بحسب موقع “ذا فيرج”، أنه ستتم إضافة مكالمات الفيديو الجماعية ومؤتمرات الفيديو، إضافة إلى الدردشات الصوتية المتاحة بالفعل للمستخدمين، كما سيدعم التطبيق عدداً من المزايا من بينها مشاركة الشاشة والتشفير وإلغاء الضوضاء ودعم التطبيق على سطح المكتب والحاسوب اللوحي.

يشار إلى أن شهرة “تيليجرام” ذاعت خلال جائحة “كورونا” بسبب اتجاه عدد كبير من الأفراد للعمل من المنزل، حيث وصل إجمالي عدد مستخدميه النشطين شهريًا إلى 400 مليون في أبريل 2020، مرتفعًا من مستوى 200 مليون في 2018.

كما تلقى دعمًا مع موجة الاعتراضات التي تعرض لها التطبيق المنافس “واتساب”، حينما أعلن سياسة جديدة للخصوصية دفعت المستخدمين إلى حذفه والاتجاه إلى تحميل “تيليجرام” بدلاً منه.

Source akhbaar24

