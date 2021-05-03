المنتخب الوطني يتأهل إلى كأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية 2021

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأهل منتخب الأخضر، إلى كأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية 2021، بعد فوزه على المنتخب القطري في نهائي التصفيات.

وقال حساب المنتخب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أيادٍ من ذهب.. حصدت التأهل.. رسميًا أخضر الإلكترونية يحسم تأهله إلى بطولة FIFAe Nations Cup”.

وكان أخضر الرياضات الإلكترونية قد وجد في المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم لكرة القدم 2021، والتي ضمت منتخبات قطر، الكويت، الإمارات، جنوب إفريقيا والهند.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في تصفيات كأس الأمم الإلكترونية، كلا من مساعد الدوسري وياسر الحارثي وإينزو سيري.

Source akhbaar24

