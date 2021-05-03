مواطن يعبث بأجهزة الرصد الآلي.. وشرطة الجوف تلقي القبض عليه

أعلنت شرطة منطقة الجوف، عن القبض على مواطن عبث بأجهزة الرصد الآلي، موضحة أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، العقيد يزيد بن سعود النومس، إن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.

وأشار العقيد النومس، إلى أنه جرى إيقاف المواطن المخالف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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