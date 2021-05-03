الإبراهيم: دعم القيادة الرشيدة للاقتصاد هو الركيزة لمواصلة رحلة البناء

رفع فيصل بن فاضل الإبراهيم، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل الجهد لما فيه خير الوطن الغالي.

وقال الإبراهيم: «إن دعم وتمكين القيادة الرشيدة لمنظومة الاقتصاد والتخطيط هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة».

كما أعرب عن شكره لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

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