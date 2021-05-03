قطان يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب إفريقيا

الرياض - محمد عبدالله - ناقشا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
بحث وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
وقال قطان- عبر حسابه على تويتر-: «تشرفت اليوم بلقاء رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا ونقلت له تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -».
وتابع قائلا «واستعرضنا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
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