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قطان يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب إفريقيا

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الرياض - محمد عبدالله - ناقشا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وقال قطان- عبر حسابه على تويتر-: «تشرفت اليوم بلقاء رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا ونقلت له تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -».

وتابع قائلا «واستعرضنا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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