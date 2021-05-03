قطان يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب إفريقيا

بحث وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وقال قطان- عبر حسابه على تويتر-: «تشرفت اليوم بلقاء رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا ونقلت له تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -».

وتابع قائلا «واستعرضنا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

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