«الحيزان» يتوقَّع قدوم منخفض جوي يستمر لعدة أيام

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، اليوم الإثنين، مرور منخفض جوي على شبه الجزيرة العربية، ينتج عنه حالة مطرية ونشاط للرياح، ويستمر لعدة أيام.

وقال الحيزان- عبر تويتر- إنه متوقع في المدى المنظور، وتحديدًا من ١١ مايو ٢٠٢١م انحدار منخفض جوي على شبه الجزيرة العربية مُحدثًا حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتمثل بهطول الأمطار ونشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار خبير الأرصاد إلى أن تأثير المنخفض الجوي يستمر بتدرج حتى 18 مايو 2021م.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرد على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، والرياض». كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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