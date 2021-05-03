بالفيديو.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور قوتي رفحاء وحفر الباطن

قام رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بزيارة قوة رفحاء وقوة حفر الباطن، كما التقى خلال الزيارة بالوحدات المتقدمة التابعة لها.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها على تويتر، فيديو لزيارة رئيس هيئة الأركان العامة، موضحة أنه استمع -أثناء الزيارة- إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، والاطلاع على سير العمل في جميع الوحدات.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة، في كلمة له :«يشرفني أن أنقل تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك».

وتابع قائلا «أفتخر بوجودي بينكم في مواقع العز والشرف» وأشاد بالمواقف الشجاعة والبطولية في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، والتأكيد على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم. وفي ختام الجولة شارك وجبة الإفطار مع الوحدات المتقدمة متمثلة في موقع مركز العوجا.

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