اللواء البسامي: محطات قطار الحرمين نقلت أكثر من 7000 معتمر للمنطقة المركزية

قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، إن العمل داخل محطات القطار تكاملي، وذلك من خلال قراءة الباركود، ونقلهم إلى المنطقة المركزية مباشرة.

وخلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن العمرة الخاص بالعشر الأواخر الذي عُقد في مركز العمليات الموحدة 911، كشف اللواء البسامي عن إضافة محطة قطار الحرمين لمحطات النقل الأربع، والتي نقلت أكثر من سبعة آلاف معتمر إلى المنطقة المركزية.

وأشار إلى أن الخطط المرورية حققت أهدافها، وتم توزيع الحركة المرورية على كل المحاور، مبينًا أن الالتزام بتطبيق الخطط كان علامة فارقة لمشروع النقل المركزي، والذي سيكون نواة لانطلاق المشروع.

وأوضح اللواء البسامي أن أكثر من 800 ألف مركبة تدفقت على المواقف الأربعة، وتم توسيع موقف الزاهر والجمرات، وما يتعلق بالمنطقة المركزية تم السماح بدخول مركبات الأجرة العامة والتطبيقات، ويتم قراءة الباركود بسهولة ويسر لوصولهم إلى المنطقة المركزية لإيصال سكان الفنادق بالمنطقة المركزية.