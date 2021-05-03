شؤون الحرمين: تفويج 3 ملايين معتمر ومُصلٍّ خلال 20 يومًا من رمضان

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أنه تم تفويج ثلاثة ملايين معتمر ومصل، خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك.

وذكرت شؤون الحرمين- عبر تويتر- أنه خلال الفترة من 4 أكتوبر 2020م وحتى 5 مايو 2021م، تم تفويج (5.504.000) معتمر، و(12.411.000) مصل، مشيرة إلى أنه تم تفويج قرابة 18 مليون معتمر ومصل منذ بدء التفويج وحتى الآن.

من جهة أخرى، أوضحت شؤون الحرمين، أن صلاةُ التهجُّد بالمسجد الحرام تقام عند الساعة (12:45) بعد منتصف الليل.

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